Таким мнением в эфире 24 Канала поделился ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, заметив, что войну против Израиля террористы могли начать в любой момент. Однако время выбрано с максимальной выгодой для России.

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Все началось с СССР

Асланян объяснил, что исламский терроризм – работа Советского Союза. Отсюда возник "Фронт освобождения Палестины", основанный Ясиром Арафатом. Исламизм зародился именно на Ближнем Востоке. С тех пор сохраняются близкие отношения с Россией. Достаточно одного звонка Владимира Путина, чтобы разгоревшийся огонек перерос в пожар.

Именно поэтому 7 апреля 2023 года началась атака из Сектора Газа на Израиль. Все делалось с целью, чтобы Украине уделяли меньше внимания и соответственно военной помощи. Поскольку США как главный рефери в любых конфликтах получили серьезный канал напряжения в Израиле, который поглощает силы и ресурсы. Из-за этого Украина проигрывает.

У Киева действительно серьезные проблемы, тем более в Америке начинается предвыборная кампания, которая молниеносно почему-то связана с помощью Украине и Израилю. Спрашивают: "Зачем вам внешние конфликты? У вас накопилось много внутренних". Однако они решают проблему и Украина ощутимо получает меньше помощи, чем должна,

– сказал Сергей Асланян.

Почему война в Украине важнее

По мнению ведущего, события в Иерусалиме и Киеве несравнимы, ведь и то, и другое – трагедии. Они имеют признаки цивилизационного конфликта. Россия и исламизм близки, ведь одно создало другое. Они из двух разных точек напали на цивилизации – европейскую и израильскую. От этого ни Европе, ни Израилю не лучше.

Однако за Украиной стоит вообще вся цивилизация. Украина – это форпост борьбы против мрака и средневековья. Если ей сейчас не помочь, то от этого проиграет не только она, но и прежде всего Европейский Союз, Шенгенская зона и вообще весь радостный мир, который сейчас является признаком цивилизованности.

Нужно быстро закончить войну с Россией. Сейчас предоставить Украине все и сразу, она в течение полугода заканчивает войну. После этого разбираться с Ближним Востоком, который постоянно "кипит" <..> Стоит сосредоточиться на одном, а не сразу на двух войнах, которые имеют серьезную значимость. Проиграть их нельзя. Быстро заканчиваем с Украиной и переходим к Израилю,

– подчеркнул Сергей Асланян.

Как видим, мир так не желает и начинает колебаться с одного на другое. Однако Украина не сможет годами отбиваться от России, которая вцепилась ей в "горло". Чтобы отцепить "зубы", нужно отрезать "голову". В свою очередь, в этом поможет только оружие, а не политика.

Что происходит на Ближнем Востоке