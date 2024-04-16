Таким мнением в эфире 24 Канала поделился ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, заметив, что войну против Израиля террористы могли начать в любой момент. Однако время выбрано с максимальной выгодой для России.
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Все началось с СССР
Асланян объяснил, что исламский терроризм – работа Советского Союза. Отсюда возник "Фронт освобождения Палестины", основанный Ясиром Арафатом. Исламизм зародился именно на Ближнем Востоке. С тех пор сохраняются близкие отношения с Россией. Достаточно одного звонка Владимира Путина, чтобы разгоревшийся огонек перерос в пожар.
Именно поэтому 7 апреля 2023 года началась атака из Сектора Газа на Израиль. Все делалось с целью, чтобы Украине уделяли меньше внимания и соответственно военной помощи. Поскольку США как главный рефери в любых конфликтах получили серьезный канал напряжения в Израиле, который поглощает силы и ресурсы. Из-за этого Украина проигрывает.
У Киева действительно серьезные проблемы, тем более в Америке начинается предвыборная кампания, которая молниеносно почему-то связана с помощью Украине и Израилю. Спрашивают: "Зачем вам внешние конфликты? У вас накопилось много внутренних". Однако они решают проблему и Украина ощутимо получает меньше помощи, чем должна,
– сказал Сергей Асланян.
Почему война в Украине важнее
По мнению ведущего, события в Иерусалиме и Киеве несравнимы, ведь и то, и другое – трагедии. Они имеют признаки цивилизационного конфликта. Россия и исламизм близки, ведь одно создало другое. Они из двух разных точек напали на цивилизации – европейскую и израильскую. От этого ни Европе, ни Израилю не лучше.
Однако за Украиной стоит вообще вся цивилизация. Украина – это форпост борьбы против мрака и средневековья. Если ей сейчас не помочь, то от этого проиграет не только она, но и прежде всего Европейский Союз, Шенгенская зона и вообще весь радостный мир, который сейчас является признаком цивилизованности.
Нужно быстро закончить войну с Россией. Сейчас предоставить Украине все и сразу, она в течение полугода заканчивает войну. После этого разбираться с Ближним Востоком, который постоянно "кипит" <..> Стоит сосредоточиться на одном, а не сразу на двух войнах, которые имеют серьезную значимость. Проиграть их нельзя. Быстро заканчиваем с Украиной и переходим к Израилю,
– подчеркнул Сергей Асланян.
Как видим, мир так не желает и начинает колебаться с одного на другое. Однако Украина не сможет годами отбиваться от России, которая вцепилась ей в "горло". Чтобы отцепить "зубы", нужно отрезать "голову". В свою очередь, в этом поможет только оружие, а не политика.
Что происходит на Ближнем Востоке
- Вечером 12 апреля СМИ сообщили о начале массированного обстрела Израиля, который осуществила Хезболла. В Израиле работала система "Железный купол" для отражения вражеских атак.
- Уже вечером 13 апреля появилась информация о том, что Иран выпустил 170 "Шахедов" и 120 ракет по Израилю. Для того, чтобы отразить нападение Израиль потратил более 1,3 миллиарда долларов. Баллистику преимущественно сбивала авиация, используя ракеты Arrow. Стоимость одной 3,5 миллиона долларов.
- В Соединенных Штатах Америки предостерегли Иран от возможной эскалации. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд отметил, что американская сторона не хочет обострения, а все предыдущие действия имели исключительно оборонительный характер.