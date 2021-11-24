Израиль нанес удары по объектам в Сирии: погибли 2 мирных жителя, есть пострадавшие
Источник:SANA
Со стороны Израиля по объектам в Сирии 23 ноября нанесли авиаудары. В результате погибли 2 мирных жителя, еще 7 человек получили ранения.
Об обстреле центрального региона Сирии, который привел к жертвам, издание сообщает со ссылкой на собственные источники.
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Израиль обстрелял сирийские объекты
Атака по объектам в Сирии произошла 23 ноября, 13:26 по местному времени со стороны северо-востока Бейрута. Она "нанесла материальный ущерб". В то же время большинство ракет Израиля сирийские средства противовоздушной обороны сбили.
Есть жертвы и пострадавшие
Авиаобстрел привел к жертвам – погибли 2 мирных жителя.
Кроме того, из-за ракетной атаки также пострадали 6 военнослужащих и еще 1 гражданский гражданин.
К слову, 17 ноября Армия обороны Израиля выпустила со стороны Голанских высот две ракеты. Они полетели к пустому зданию, расположенному к югу от Дамаска.Обратите внимание! В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая продолжается до сих пор. С тех пор Израиль периодически обстреливает объекты сирийских войск и их союзников, в частности проиранских формирований. Так Израиль хочет предотвратить усиление позиций Ирана, который помогает деньгами и оружием, на территории Сирии.