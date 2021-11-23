По информации местных жителей, по военной базе США выпустили 5 ракет. Пока информации о погибших или раненых в инциденте нет.

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Чтобы определить источник выстрелов, территорию разведывали с американских вертолетов.

Базу США обстреляли в Сирии

Это уже не первая атака на американские военные базы. За 2 месяца ракетным обстрелам и отключениям электроэнергии подверглись пункты дислокации в местностях Дейр-эз-Зор и Харраб аль-Джир.

Местные медиа отмечают, что американцы обустроили ряд военных баз в Сирии недалеко от нефтегазовых месторождений. Оттуда они якобы добывают ресурсы и вывозят за границу.

События в Сирии: коротко