За інформацією місцевих мешканців, у військову базу США випустили 5 ракет. Наразі інформації про загиблих чи поранених немає.

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Щоб визначити джерело пострілів, територію розвідували з американських гелікоптерів.

Базу США обстріляли у Сирії

Це вже не перша атака на американські військові бази. За 2 місяці ракетних обстрілів та відключень електроенергії зазнали пункти дислокації у місцевостях Дейр-ез-Зор і Харраб аль-Джайр.

Місцеві медіа зазначають, що американці облаштували низку військових баз у Сирії неподалік нафтогазових родовищ. Звідти вони нібито добувають ресурси та вивозять за кордон.

Події у Сирії: коротко