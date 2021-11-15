Саме такі дії Росії "провокують нові хвилі біженців в ЄС". Про це повідомила міжнародна волонтерська спільнота Inform Napalm.

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Росія завдає ударів у Сирії, провокуючи потік біженців з країни

Росія продовжує активно сприяти дестабілізації на Близькому Сході, щоб використовувати фактор біженців в якості гібридної атаки проти країн Європейського Союзу,

– повідомили в організації.

Зокрема видання Anadolu написало, що 11 листопада Росія завдала серію ударів по Ідлібській зоні деескалації на північному заході Сирії.

Джерела в сирійській опозиції повідомили, що повітряний удар завдали о 11:05 за місцевим часом літаком Су-34 військово-повітряних сил Росії.

Внаслідок авіаудару по одній із птахофабрик поблизу міста Ідліб загинули 5 мирних жителів, у тому числі 3 дітей. Четверо людей госпіталізували,

– мовиться у повідомленні.

За даними видання, загалом сталося три вибухи. У цей же день Росія атакувала район Маарет-Місрін, що на півночі Ідліба, де багато таборів біженців.

Внаслідок дій Росії у Сирії загинули майже 7 тисяч людей

Правозахисна організація Сирійська мережа з прав людини (Syrian Network for Human Rights – SNHR) 30 вересня 2021 року оприлюднила щорічний звіт.

Незаконне військове втручання Росії у сирійський конфлікт, зокрема завдання бомбових ударів російською авіацією, за 6 років призвели до загибелі 6910 мирних жителів, у тому числі 2030 дітей,

– заявили у звіті.

Ба більше, 11 листопада InformNapalm повідомила, що сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines активно здійснює прямі рейси з сирійського аеропорту Дамаска в Мінськ.

Коротко про ситуацію в Сирії та наплив біженців в ЄС