Саме такі дії Росії "провокують нові хвилі біженців в ЄС". Про це повідомила міжнародна волонтерська спільнота Inform Napalm.
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Росія завдає ударів у Сирії, провокуючи потік біженців з країни
Росія продовжує активно сприяти дестабілізації на Близькому Сході, щоб використовувати фактор біженців в якості гібридної атаки проти країн Європейського Союзу,
– повідомили в організації.
Зокрема видання Anadolu написало, що 11 листопада Росія завдала серію ударів по Ідлібській зоні деескалації на північному заході Сирії.
Джерела в сирійській опозиції повідомили, що повітряний удар завдали о 11:05 за місцевим часом літаком Су-34 військово-повітряних сил Росії.
Внаслідок авіаудару по одній із птахофабрик поблизу міста Ідліб загинули 5 мирних жителів, у тому числі 3 дітей. Четверо людей госпіталізували,
– мовиться у повідомленні.
За даними видання, загалом сталося три вибухи. У цей же день Росія атакувала район Маарет-Місрін, що на півночі Ідліба, де багато таборів біженців.
Внаслідок дій Росії у Сирії загинули майже 7 тисяч людей
Правозахисна організація Сирійська мережа з прав людини (Syrian Network for Human Rights – SNHR) 30 вересня 2021 року оприлюднила щорічний звіт.
Незаконне військове втручання Росії у сирійський конфлікт, зокрема завдання бомбових ударів російською авіацією, за 6 років призвели до загибелі 6910 мирних жителів, у тому числі 2030 дітей,
– заявили у звіті.
Ба більше, 11 листопада InformNapalm повідомила, що сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines активно здійснює прямі рейси з сирійського аеропорту Дамаска в Мінськ.
Коротко про ситуацію в Сирії та наплив біженців в ЄС
- У Сирія війна розпочалась у 2011 році як громадянський конфлікт, що почався з демонстрацій під час "Арабської весни". Там сформувалась Вільна сирійська армія, що почала боротьбу проти регулярної армії.
- У 2013 році у конфлікт втрутилась "Ісламська держава". Після невдалих спроб встановити мир до бомбардувань різних протиборчих сил вдались США, Франція, Туреччина та Росія.
- У 2015 році Москва відправила свої літаки та військових до Сирії, підтримуючи режим Башара Асада.
- У травні 2021 року, після санкцій ЄС, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС.
- У листопаді через це на польсько-білоруському кордоні виникла криза через наплив біженців з Ірану, Іраку, Сирії та інших країн.