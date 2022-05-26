Израиль не разрешил поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, – СМИ

Израиль якобы не разрешил Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike. Говорят, что согласны передавать только нелетальное оружие.

Так, Израиль вроде бы отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять ракеты. Их производят в Германии по израильской технологии и лицензии.

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Споры США и Израиля по поводу оружия

По информации СМИ, по поставкам оружия в США и Израиля возникли политические разногласия.

Под давлением администрации президента США Джо Байдена Израиль вроде бы несколько изменил свою политику по отношению к Москве. Страна заняла более проукраинскую позицию, чем после начала нападения России. Однако Израиль до сих пор не поставляет современное вооружение в Украину.

Запрос по ракетам отклонили

Представитель Минобороны Израиля Амир Эшель 2 недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США Колином Калем. Они обсуждали сотрудничество в области безопасности между странами.

Каль рассказал Эшелю об усилиях США, чтобы подтолкнуть страны к поставке оружия Украине. Американец спросил, даст ли Израиль разрешение Германии передать Украине противотанковые ракеты Spike. СМИ пишут, что Эшель этот запрос отклонил. Он ответил, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное оружие.

Украина получит больше тяжелого вооружения от США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в Украину направляется большее вооружение, в том числе тяжелое.

Напомним также, что 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это значит, что теперь США будут посылать нам больше помощи, в частности, военной в кратчайшие сроки.

Уже 22 мая президент Штатов подписал закон о выделении Украине 40 миллиардов долларов . Большая часть денег будет направлена на оружие для Украины, еще часть – на поддержку украинской экономики.

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В Израиле 20 апреля санкционировали поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам. Это первая оборонная помощь страны с самого начала полномасштабного наступления России.