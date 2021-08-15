Израиль обиделся на Польшу и отозвал посла: в чем причина

В Польше будет действовать закон, который фактически сделает невозможным возвращение имущества потомкам жертв Холокоста. Президент Дуда подписал его 14 августа

В Израиле этот закон назвали антисемитским. Реагируя на него, израильское правительство решило отозвать из Польши посла.

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В Польше будет действовать закон о реституции имущества: что это значит

Президент Польши Дуда подписал закон о реституции имущества.

Документ вносит поправки в административно-процессуальный кодекс, которые сейм одобрил еще в июле 2021.

Они свидетельствуют, что потомки жертв Холокоста почти потеряют возможность вернуть имущество, конфискованное нацистами во время Второй мировой войны и польской властью – после 1945.

Закон установил срок реституции в 30 лет, а конфискации имущества происходили, разумеется, значительно раньше.

Израиль отозвал посла из Польши из-за "аморального закона"

Именно из-за этого польского закона Израиль возмутился – и отозвал своего посла из Польши.

Сегодня Польша впервые приняла антисемитский и аморальный закон. Я поручил главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций,

– написал в твиттере глава МИД Израиля Яир Лапид.

Вскоре в Варшаву должен был поехать новый посол Израиля. Но Лапид уточнил, что "на этом этапе" никто в Польшу не поедет.

Ведь в 1939 году еврейская диаспора в Польше составляла 10% населения и владела примерно пятой частью имущества страны.

При этом Холокост не пережили 9 из 10 польских евреев.

как пишет DW, речь идет о действительно значительном количестве имущества.

Напомним, в июле Режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили, потому что шутил о Холокосте