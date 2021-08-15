Израиль обиделся на Польшу и отозвал посла: в чем причина
Источник:DW
В Польше будет действовать закон, который фактически сделает невозможным возвращение имущества потомкам жертв Холокоста. Президент Дуда подписал его 14 августа
В Израиле этот закон назвали антисемитским. Реагируя на него, израильское правительство решило отозвать из Польши посла.
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В Польше будет действовать закон о реституции имущества: что это значит
Президент Польши Дуда подписал закон о реституции имущества.
- Документ вносит поправки в административно-процессуальный кодекс, которые сейм одобрил еще в июле 2021.
- Они свидетельствуют, что потомки жертв Холокоста почти потеряют возможность вернуть имущество, конфискованное нацистами во время Второй мировой войны и польской властью – после 1945.
Закон установил срок реституции в 30 лет, а конфискации имущества происходили, разумеется, значительно раньше.
Израиль отозвал посла из Польши из-за "аморального закона"
Именно из-за этого польского закона Израиль возмутился – и отозвал своего посла из Польши.
Сегодня Польша впервые приняла антисемитский и аморальный закон. Я поручил главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций,
– написал в твиттере глава МИД Израиля Яир Лапид.
Вскоре в Варшаву должен был поехать новый посол Израиля. Но Лапид уточнил, что "на этом этапе" никто в Польшу не поедет.Важно: как пишет DW, речь идет о действительно значительном количестве имущества.
- Ведь в 1939 году еврейская диаспора в Польше составляла 10% населения и владела примерно пятой частью имущества страны.
- При этом Холокост не пережили 9 из 10 польских евреев.
Напомним, в июле Режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили, потому что шутил о Холокосте