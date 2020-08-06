Власти Израиля приняли решение ослабить в стране карантин. В частности, снимут ограничения "выходного дня" и восстановят международное авиасообщение.

Если ситуация ухудшится, в Израиле вновь введут полный карантин. Такое решение приняла Министерская комиссия по борьбе с COVID-19, сообщает Newsru.co.il.

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Отменили ограничения "выходного дня", которые касались, в частности, работы магазинов и торговых центров на выходных. Кроме того, комиссия рекомендовала возобновить воздушное сообщение с другими странами с 16 августа.

Для вступления в силу это решение должно еще одобрить правительство Израиля.

К слову, карантинные ограничения планируют вводить в Израиле только в красных и оранжевых зонах, где зафиксировали высокий показатель заболеваемости коронавирусом.

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По состоянию на 6 августа в стране зафиксировали 78 514 случаев коронавируса. Умерли 569 человек, выздороветь удалось 53 362 больным.

В середине июля правительство Израиля существенно усилило карантин из-за резкого роста случаев COVID-19. Среди ограничений – ввели запрет на работу магазинов, ТЦ, бассейнов, библиотек, музеев и других туристических объектов с 17:00 пятницы до 5:00 воскресенья.

В конце июля Израиль продлил запрет на въезд в страну иностранцам до сентября.

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