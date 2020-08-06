Влада Ізраїлю прийняла рішення послабити у країні карантин. Зокрема, знімуть обмеження "вихідного дня" та відновлять міжнародне авіасполучення.

Якщо ситуація погіршиться, в Ізраїлі знову введуть повний карантин. Таке рішення прийняла Міністерська комісія по боротьбі з COVID-19, повідомляє Newsru.co.il.

Цьому передувало Коронавірус в Ізраїлі: уряд вводить локдаун на вихідні

Скасували обмеження "вихідного дня", які стосувалися, зокрема, роботи магазинів і торговельних центрів на вихідних. Крім того, комісія рекомендувала відновити повітряне сполучення з іншими країнами з 16 серпня.

Для набрання чинності це рішення повинен ще схвалити уряд Ізраїлю.

До слова, карантинні обмеження планують вводити в Ізраїлі тільки в червоних і помаранчевих зонах, де зафіксували високий показник захворюваності коронавірусом.

Карантин через коронавірус в Ізраїлі: основне

Станом на 6 серпня у країні зафіксували 78 514 випадків коронавірусу . Померли 569 людей, одужати вдалося 53 362 хворих.

. Померли 569 людей, одужати вдалося 53 362 хворих. Усередині липня уряд Ізраїлю істотно посилив карантин через різке зростання випадків COVID-19. Серед обмежень – ввели заборону на роботу магазинів, ТЦ, басейнів, бібліотек, музеїв та інших туристичних об'єктів з 17:00 п'ятниці до 5:00 неділі.

через різке зростання випадків COVID-19. Серед обмежень – ввели заборону на роботу магазинів, ТЦ, басейнів, бібліотек, музеїв та інших туристичних об'єктів з 17:00 п'ятниці до 5:00 неділі. Наприкінці липня Ізраїль продовжив заборону на в'їзд в країну іноземцям до вересня.

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