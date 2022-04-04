Об этом он написал 4 апреля в твиттере. Это одно из немногих официальных заявлений правительства Израиля о войне России против Украины.

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Израильское общество изменило мнение о войне в Украине

Лапид отметил, что Россия совершила военное преступление.

Невозможно остаться безучастным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода русской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это,

– написал Лапид.

Напомним, что израильский журналист Сергей Ауслендер сообщил, что после публикации фотографий с деоккупированной Киевщины отношение Израиля к войне кардинально изменилось. Так, посол Израиля в Украине написал о том, что зверства в Киевской области являются ужасной трагедией, которую должны расследовать.

Журналист из Израиля прокомментировал влияние зверств в Буче на его страну: смотрите видео