Про це він написав 4 квітня у твітері. Це одна із небагатьох офіційних заяв уряду Ізраїлю щодо війни Росії проти України.

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Ізраїльське суспільство змінило думку щодо війни в Україні

Лапід зазначив, що Росія вчинила воєнний злочин.

Неможливо залишитися байдужим перед жахливими картинами з міста Буча під Києвом після відходу російської армії. Умисне заподіяння шкоди цивільному населенню є воєнним злочином, і я рішуче засуджую це,

– написав Лапід.

Нагадаємо, що ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер повідомив, що після публікації світлин з деокупованої Київщини ставлення Ізраїлю до війни кардинально змінилось. Так, посол Ізраїля в Україні написав про те, що звірства на Київщині є жахливою трагедією, яку мають розслідувати.

Журналіст з Ізраїлю прокоментував вплив звірств у Бучі на його країну: дивіться відео