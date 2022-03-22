Израиль пересмотрит решение об отмене безвиза для Украины

Израиль решил остановить действие безвизового режима для Украины из-за опасений относительно наплыва беженцев. После того, как Верховный суд Израиля рассмотрел ходатайство адвоката Томера Варша, ограничения будут пересмотрены.

Глава МВД Израиля пересмотрит решение до 27 марта

Адвокат Томер Варша при поддержке украинского посольства подал ходатайство об ограничении въезда для украинских беженцев. Верховный суд Израиля рассмотрел его 20-го марта.

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На слушаниях министр внутренних дел Аелет Шакед сообщила, что пересмотрит свое решение до 27 марта. Кроме того, представители государства заявили, что Комитет внутренних дел Кнессета намерен собраться 23 марта для обсуждения этого вопроса.

Верховный суд решил дать государству возможность самостоятельно внести изменения без необходимости судебного вмешательства. При этом Израиль должен учесть критику действующего решения.

Также Верховный суд обязал государство прежде чем принять решение о дальнейшем рассмотрении петиции объявить новое решение в течение 24 часов после его принятия.

Наплыва украинских беженцев в Израиль нет

Во время слушания адвокат Томер Варша указал на недостатки плана МВД Израиля по ограничению въезда для украинцев.

Глава МВД Израиля ограничила прибытие украинцев в страну, установив квоту 5 000 человек и введя отдельное разрешение. Решение было приостановлено срочной петицией от 12 марта в Верховный суд, поданной адвокатом Томером Варша.

В качестве аргумента в суде было использовано то, что с начала войны в Украину в Израиль прибыло меньше граждан Украины, чем в предыдущие годы.

Следовательно, наплыва украинских беженцев в Израиль нет.

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