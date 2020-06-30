Полмиллиона гривен предоставит Израиль Украине как помощь в борьбе с последствиями непогоды
Израиль откликнулся на призыв украинской власти о помощи пострадавшим от разрушительной непогоды в Западной Украине. Украинцы получат 500 000 гривен и 25 000 бутылок питьевой воды, которая сейчас в дефиците в пострадавших регионах.
Об этом рассказало в фейсбуке посольство Израиля в Украине 29 июня. В этот же день из Киева в Черновцы и Ивано-Франковск уже отправили 25 000 полуторалитровых бутылок питьевой воды.
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Прибудут они на места в ночь на вторник и утро среды соответственно. А там уже местные ответственные должностные лица распределят бутылки по потребностям общин.
Это важная помощь, ведь, как рассказывали в ДСНС Украины, когда вода спала, многие улицы, земельные участки и дома увязли в иле, а питьевой воды в некоторых регионах – особенно отдаленных – почти нет.
Несколько позже, к слову, но уже на этой неделе, в пострадавшие регионы Израиль отправит также палатки и спальники.
Как только мы узнали о тяжелом стихийном бедствии в западных регионах Украины, то предложили помощь украинскому правительству. Мы выделили 500 000 гривен для приобретения вещей первой необходимости. Эта гуманитарная помощь является еще одним индикатором крепких отношений между нашими людьми,
– рассказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
Напомним, Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область дал задание Кабинету Министров привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь. Откликнулись уже немало стран:
- США выделили 100 000 долларов,
- Молдова – фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями,
- Венгрия предложила направить в Украину многонациональный инженерный батальон "ТИСА",
- Италия выделит квадрокоптер, надувные лодки и тому подобное.
Количество стран, которые готовы помочь Украине, постоянно растет.