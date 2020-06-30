Ізраїль відгукнувся на заклик української влади про допомогу постраждалим від руйнівної негоди у Західній Україні. Українці отримають 500 000 гривень та 25 000 пляшок питної води, яка наразі у дефіциті у постраждалих регіонах.

Про це розповіло у фейсбуці посольство Ізраїлю в Україні 29 червня. Цього ж дня з Києва до Чернівців та Івано-Франківська уже відправили 25 тисяч півторалітрових пляшок питної води.

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Прибудуть вони на місця у ніч проти вівторка та зранку середи відповідно. А там вже місцеві відповідальні посадовці розподілять пляшки за потребами громад.

Це важлива допомога, адже, як розповідали у ДСНС України, коли вода спала, багато вулиць, земельних ділянок та будинків загрузли у намулі, а питної води у деяких регіонах – особливо віддалених – майже немає.

Дещо пізніше, до слова, але вже цього тижня, у постраждалі регіони Ізраїль відправить також намети та спальники.

Щойно ми дізналися про важке стихійне лихо в західних регіонах України, то запропонували допомогу українському уряду. Ми виділили 500 тисяч гривень для придбання речей найпершої потреби. Ця гуманітарна допомога є ще одним індикатором міцних відносин між нашими людьми,

– розповів посол Ізраїлю в україні Джоель Ліон.

Нагадаємо, Зеленський під час поїздки в Івано-Франківську область дав завдання Кабінету Міністрів залучити до відновлення постраждалих від негоди регіонів міжнародну допомогу. Відгукнулися вже чимало країн:

США виділили 100 тисяч доларів,

Молдова – фуру з обладнанням і матеріалами для боротьби з надзвичайними ситуаціями,

Угорщина запропонувала направити до України багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА",

Італія виділить квадрокоптери, надувні човни тощо.

Кількість країн, які готові допомогти Україні, постійно зростає.