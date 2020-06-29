Негода у західних областях України припинилася, а вода спала. Однак вулиці, земельні ділянки, подвір'я та навіть житлові будинки у намулі. Крім того, жителям постраждалих регіонів, особливо віддалених, не вистачає питної води.

Ситуація на Прикарпатті

Затяжні зливи, які й спричинили біду на Прикарпатті, припинилися. Тепер люди борються з їхніми наслідками, повідомляє "ТСН.Ранок".

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Вода в затоплених містах та селах Івано-Франківської області вже спала. Однак вулиці, городи, подвір'я, навіть житлові будинки повні намулу. Через вологість та бруд місцеві жителі потерпають від смороду та нашестя комарів.

Аби якось покращити ситуацію, люди постійно провітрюють приміщення. Також рятують майно, яке намокло. Кажуть, роботи не на один день.

Складна ситуація і з питною водою, особливо у віддалених населених пунктах. Її доправляють рятувальники та волонтери. Де є можливість, чистять криниці. Однак воду звідти закликають ще не пити.

Щодо городини, то її врятувати вже не вдасться. Це трагедія для місцевих. Люди сподіваються на допомогу держави.

Що кажуть у обласних лабораторіях

Працівники Івано-Франківського лабораторного центру обстежують джерела водопостачання. Воду у криницях дезінфікують та передають на дослідження.



На Прикарпатті перевіряють та дезінфікують криниці / Фейсбук Руслана Савчука

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Ситуація на Буковині

Від стихії найбільше постраждали села Ревне та Стрілецький кут. Вода тут теж вже пішла з дворів, однак намул залишився. Крім того, все навколо у камінні та деревах, які несла течія.

Люди, які живуть ближче до гір, просять укріпити береги річки. Кажуть, ще один удар паводку – і їхні хати змиє повністю.

Місцева влада обіцяє компенсувати всі збитки.

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