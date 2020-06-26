Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що через повені на Західній Україні перекрили понад 200 кілометрів доріг, а наслідки негоди відчули на собі близько 120 мостів. Ба більше, у постраждалих районах виникла проблема з питтєвою водою.

Проблему з питною водою вирішують гелікоптери ДСНС і Нацгвардії, які здійснюють доставку, розповів Арсен Аваков в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера". Про це повідомляє 24 канал.

До слова Аваков назвав кількість жертв повеней на заході України

Міністр зауважив, що цьогорічні повені значно страшніші, ніж схожі у 2008 або 1998 році. Нині, на щастя, вода вже повернулася у свої береги, але проблеми на цьому не закінчуються.

Зараз ми доставляємо в постраждалі райони питну воду й продукти харчування. Там немає нормальної питної води зараз, і це величезна проблема, важко воду доставити, бо безліч доріг перекрито або пошкоджено,

– пояснив Арсен Аваков.

Він також зауважив, що гостра фаза повеней у Західній Україні триватиме близько 10 діб. Міністр запевнив, що для цього залучено всі можливі сили – поліцію, ДСНС і навіть Нацгвардію.

Повені в Західній Україні: коротко