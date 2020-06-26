Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что из-за наводнения на Западной Украине перекрыли более 200 километров дорог, а последствия непогоды ощутили на себе около 120 мостов. Более того, в пострадавших районах возникла проблема с питьевой водой.

Проблему с питьевой водой решают вертолеты ГСЧС и Нацгвардии, которые осуществляют доставку, рассказал Арсен Аваков в эфире проекту "Свобода слова Савика Шустера". Об этом сообщает 24 канал.

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Министр отметил, что в этом году наводнение значительно страшнее, чем в 2008 или 1998 году. На данный момент, к счастью, реки уже вернулись в свои берега, но проблемы на этом не заканчиваются.

Сейчас мы доставляем в пострадавшие районы питьевую воду и продукты питания. Там нет нормальной питьевой воды сейчас, и это огромная проблема, трудно воду доставить, так как множество дорог перекрыты или повреждены,

– пояснил Арсен Аваков.

Он также отметил, что острая фаза наводнений на Западной Украине продлится около 10 суток. Министр заверил, что для этого привлечены все возможные силы – полиция, ГСЧС и даже Нацгвардия.

Наводнения в Западной Украине: коротко