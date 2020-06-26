Уничтожены километры дорог, повреждены 120 мостов: Аваков о последствиях стихии на Западе
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что из-за наводнения на Западной Украине перекрыли более 200 километров дорог, а последствия непогоды ощутили на себе около 120 мостов. Более того, в пострадавших районах возникла проблема с питьевой водой.
Проблему с питьевой водой решают вертолеты ГСЧС и Нацгвардии, которые осуществляют доставку, рассказал Арсен Аваков в эфире проекту "Свобода слова Савика Шустера". Об этом сообщает 24 канал.
К слову Аваков назвал количество жертв наводнений на Западе Украины
Министр отметил, что в этом году наводнение значительно страшнее, чем в 2008 или 1998 году. На данный момент, к счастью, реки уже вернулись в свои берега, но проблемы на этом не заканчиваются.
Сейчас мы доставляем в пострадавшие районы питьевую воду и продукты питания. Там нет нормальной питьевой воды сейчас, и это огромная проблема, трудно воду доставить, так как множество дорог перекрыты или повреждены,
– пояснил Арсен Аваков.
Он также отметил, что острая фаза наводнений на Западной Украине продлится около 10 суток. Министр заверил, что для этого привлечены все возможные силы – полиция, ГСЧС и даже Нацгвардия.
Наводнения в Западной Украине: коротко
- Мощные ливни начались на Западе страны еще в конце прошлой недели. За ними последовали обширные наводнения, которые накрыли сразу несколько областей, преимущественно на Прикарпатье.
- В результате непогоды была разрушена часть дорог в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Множество населенных пунктов в этих и других областях было затоплено.
- Известно, что в результате непогоды погибли по меньшей мере 3 человека. Еще трое пока что считаются пропавшими без вести.