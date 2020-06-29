Непогода в западных областях Украины прекратилась, а вода спала. Однако улицы, земельные участки, дворы и даже жилые дома в иле. Кроме того, жителям пострадавших регионов, особенно отдаленных, не хватает питьевой воды.

Ситуация на Прикарпатье

Затяжные дожди, которые и вызвали беду на Прикарпатье, прекратились. Теперь люди борются с их последствиями, сообщает "ТСН.Ранок".

Узнайте больше Закарпатье снова затопило: последние новости о наводнении на Западной Украине – фото, видео

Вода в затопленных городах и селах Ивано-Франковской области уже спала. Однако улицы, огороды, двор, даже жилые дома полны ила. Из-за влажности и грязи местные жители страдают от плохого запаха и нашествия комаров.

Чтобы как-то улучшить ситуацию, люди постоянно проветривают помещения. Также спасают имущество, которое намокло. Говорят, работы не на один день.

Сложная ситуация и с питьевой водой, особенно в отдаленных населенных пунктах. Ее доставляют спасатели и волонтеры. Где есть возможность, чистят колодцы. Однако воду оттуда призывают еще не пить.

Относительно овощей, то их спасти уже не удастся. Это трагедия для местных. Люди надеются на помощь государства.

Что говорят в областных лабораториях

Работники Ивано-Франковского лабораторного центра обследуют источники водоснабжения. Воду в колодцах дезинфицируют и передают на исследование.



На Прикарпатье проверяют и дезинфицируют колодцы / Фейсбук Руслана Савчука

Читайте также Уничтожены километры дорог, повреждены 120 мостов: Аваков рассказал о последствиях непогоды на Западе

Ситуация на Буковине

От стихии больше всего пострадали села Ревное и Стрелецкий угол. Вода здесь тоже уже ушла со дворов, однако ил остался. Кроме того, все вокруг в камнях и деревьях, которые несло течение.

Люди, живущие ближе к горам, просят укрепить берега реки. Говорят, еще один удар паводка – их дома смоет полностью.

Местные власти обещают компенсировать все убытки.

Непогода на Западной Украине: что известно