Израиль планирует "ограниченную наземную операцию" в Ливане в ближайшее время, – WP

Израиль планирует провести "ограниченную наземную операцию" в Ливане. Она может начаться в ближайшее время, сообщил Вашингтону израильский чиновник.

Об этом 30 сентября пишет The Washington Post.

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Израиль предупредил о подготовке наземной операции в Ливане

Отмечается, что запланированная операция "будет менее масштабной", чем война с "Хезболлой" в 2006 году. Она будет сосредоточена на уничтожении инфраструктуры группировки вдоль границы, чтобы устранить угрозу для жителей приграничных регионов Израиля, сказал американский чиновник на условиях анонимности.

В понедельник израильские силы провели ограниченные рейды в Ливане, сообщил знакомый с операцией израильтянин.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, как передает издание The Times of Israel, сообщил, что следующий этап войны против "Хезболлы" начнется вскоре, что позволит жителям севера Израиля вернуться домой.

"Вскоре начнется следующий этап войны против Хезболлы. Это станет весомым фактором в изменении ситуации с безопасностью и позволит нам завершить важную (миссию) возвращения жителей в их дома", – сказал Галант.

По его словам, израильские военные планируют "сместить центр тяжести на север". Также глава оборонного ведомства Израиля пообещал "вернуть людей домой".