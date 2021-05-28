Израиль продлил запрет на путешествия в Украину из-за COVID-19

Израиль продлил запрет для своих граждан на поездки в страны с высоким уровнем распространения коронавируса. В списке, в частности, есть Украина.

Ограничения будут действовать минимум до 16 июня 2021 года. После возвращения из этих стран жители Израиля вынуждены пройти карантин.

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Это правило также распространяется на вакцинированных и людей, которые уже переболели COVID-19.

Какие страны попали в список

Украина;

Эфиопия;

Бразилия;

ЮАР;

Индия;

Мексика;

Турция;

Россия;

Аргентина.

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Массовая вакцинация населения в Израиле привела к положительным результатам. В частности, за сутки 27 мая там обнаружили лишь 12 новых зараженных коронавирусом.

С 1 июня в стране планируют отменить большинство карантинных ограничений. В то же время запрет находиться в закрытых публичных местах без защитной маски остается в силе.

Кроме того, в Минздраве Израиля призвали граждан во время путешествий в другие страны соблюдать социальную дистанцию.