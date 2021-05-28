Израиль продлил запрет на путешествия в Украину из-за COVID-19

Израиль продлил запрет для своих граждан на поездки в страны с высоким уровнем распространения коронавируса. В списке, в частности, есть Украина.
Ограничения будут действовать минимум до 16 июня 2021 года. После возвращения из этих стран жители Израиля вынуждены пройти карантин.
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Это правило также распространяется на вакцинированных и людей, которые уже переболели COVID-19.
Какие страны попали в список
- Украина;
- Эфиопия;
- Бразилия;
- ЮАР;
- Индия;
- Мексика;
- Турция;
- Россия;
- Аргентина.
COVID-19 в Израиле: последние новости
- Массовая вакцинация населения в Израиле привела к положительным результатам. В частности, за сутки 27 мая там обнаружили лишь 12 новых зараженных коронавирусом.
- С 1 июня в стране планируют отменить большинство карантинных ограничений. В то же время запрет находиться в закрытых публичных местах без защитной маски остается в силе.
- Кроме того, в Минздраве Израиля призвали граждан во время путешествий в другие страны соблюдать социальную дистанцию.