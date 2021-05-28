Обмеження діятимуть щонайменше до 16 червня 2021 року. Після повернення з цих країн жителі Ізраїлю змушені пройти карантин.

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Це правило також поширюється на вакцинованих та людей, які вже перехворіли COVID-19.

Які країни потрапили до списку

Україна;

Ефіопія;

Бразилія;

ПАР;

Індія;

Мексика;

Туреччина;

Росія;

Аргентина.

COVID-19 в Ізраїлі: останні новини

Масова вакцинація населення в Ізраїлі призвела до позитивних результатів. Зокрема, за добу 27 травня там виявили лише 12 нових заражених коронавірусом.

З 1 червня у країні планують скасувати більшість карантинних обмежень. Водночас заборона перебувати у закритих публічних місцях без захисної маски залишається чинною.

Окрім того, у МОЗ Ізраїлю закликали громадян під час мандрівок до інших країн дотримуватися соціальної дистанції.

Зверніть увагу! За добу 27 травня в Україні виявили 3 509 нових заражених коронавірусом. На жаль, 183 заражених пішли з життя.