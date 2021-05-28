Обмеження діятимуть щонайменше до 16 червня 2021 року. Після повернення з цих країн жителі Ізраїлю змушені пройти карантин.

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Це правило також поширюється на вакцинованих та людей, які вже перехворіли COVID-19.

Які країни потрапили до списку

  • Україна;
  • Ефіопія;
  • Бразилія;
  • ПАР;
  • Індія;
  • Мексика;
  • Туреччина;
  • Росія;
  • Аргентина.

COVID-19 в Ізраїлі: останні новини

  • Масова вакцинація населення в Ізраїлі призвела до позитивних результатів. Зокрема, за добу 27 травня там виявили лише 12 нових заражених коронавірусом. 
  • З 1 червня у країні планують скасувати більшість карантинних обмежень. Водночас заборона перебувати у закритих публічних місцях без захисної маски залишається чинною. 
  • Окрім того, у МОЗ Ізраїлю закликали громадян під час мандрівок до інших країн дотримуватися соціальної дистанції. 