Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии, – SOHR

Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Авиаудар произошел 21 октября вблизи Дамаска.

Об этом говорится в отчете Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

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Израиль ударил по линии сборки иранских беспилотников

По данным SOHR, Израиль нанес удар по объекту, где хранились важные детали и материально-техническое оборудование для сборки иранских беспилотников.

Израильские ракеты ударили в районе военного аэропорта Димас. В результате полностью уничтожились военное материально-техническое обеспечение и оборудование.

Кроме этого, получили повреждения радар и взлетно-посадочная полоса аэропорта. Были ли в результате обстрела жертвы и пострадавшие, пока неизвестно.

Партии оружия, боеприпасов и деталей для производства беспилотников прибыли в военный аэропорт Димас в январе 2022 года. В последнее время Иран и поддерживаемые им боевики почти полностью контролировали этот аэропорт.

Более того, члены Хезболлы проводили там буровые работы для хранения стратегического оружия, привезенного Ираном вблизи сирийско-ливанской границы.

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Иран может предоставить России больше беспилотников

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты осудили Тегеран за помощь Кремлю. Однако из-за этого Иран, вероятно, может передать России еще больше дронов.

Мы считаем, что Россия получила десятки этих беспилотников из Ирана, и, возможно, в разработке еще больше,

– отметил Блинкен.

По его словам, США уже работают над противодействием усилиям Ирана и пытаются усилить способность Украины отражать атаки россиян.

Ранее Блинкен также подверг критике зависимость России от экспорта оружия из Ирана. В частности, госсекретарь отметил, что это признак отчаяния Кремля на фоне попыток США наложить санкции и подорвать российскую промышленность.

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