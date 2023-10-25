Между ООН и Израилем разразился громкий скандал: требуют отставки Гутерриша

Антониу Гутерриш осканадился своим заявлением о ХАМАС. Он заявил, что его нападения происходили "не в вакууме", поскольку "палестинский народ уже 56 лет находится в условиях удушающей оккупации".

Гилад Эрдан – постоянный представитель Израиля в ООН – заявил, что он шокирован заявлением Гутерриша. Он отметил, что человек с такой позицией не может занимать должность генерального секретаря организации.

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Генеральный секретарь, который с пониманием относится к кампании массового убийства детей, женщин и пожилых людей, не подходит, чтобы руководить ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку,

– написал Эрдан.

Он подчеркнул, что у него просто нет слов и он не видит никакого смысла, чтобы разговаривать с теми, кто проявляет сочувствие к зверствам, совершаемым боевиками ХАМАС против Израиля и еврейского народа.

Заметьте! Впоследствии стало известно, что Израиль будет отказывать в выдаче виз представителям ООН. В стране подчеркнули, что организации самое время преподать урок.

Как оправдывается Гутерриш

Впоследствии Гутерриш попытался оправдаться. Он назвал нападения ХАМАС ужасающими и подчеркнул, что жалобы палестинского народа не могут оправдать его действий.

Впоследствии Гуттереш подчеркнул, что его заявления вроде бы исказили.

"Я шокирован искажениями некоторых моих заявлений... якобы я оправдывал террористические акты ХАМАС. Это неправда. Это было наоборот", – подчеркнул Гуттереш.

Следует отметить, что ООН не впервые за последнее время оказывается в эпицентре скандала. Доверие к организации падает.