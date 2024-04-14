На Ближнем Востоке снова обострение. Ночью 14 апреля Иран ударил по Израилю сотнями ракет и беспилотников. Ранее еврейское государство подверглось воздушному нападению со стороны ливанской Хезболлы.

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"Прилет" по производству оружия

Сегодня днем ЦАХАЛ сообщил, что ударил по Хезболле в ответ на недавние обстрелы севера Израиля.

Известно, что израильские истребители атаковали крупный объект по производству оружия Хезболлы в районе Наби-Чит, что расположен в окрестностях Баальбека, который считается оплотом боевиков.

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Ранее СМИ опубликовали кадры атаки на Наби-Чит.

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Напомним, что Хезболла – это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, признана террористической организацией правительствами ряда стран, в частности США и ЕС. Хезболла не признает независимости Израиля и стремится его уничтожить.

Заметим, что за такими террористическим организациями, как Хезболла, йеменские хуситы, ХАМАС очень часто стоит Иран.

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