На Близькому Сході знову загострення. Вночі 14 квітня Іран вдарив по Ізраїлю сотнями ракет і безпілотників. Раніше єврейська держава зазнала повітряного нападу з боку ліванської Хезболли.

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"Приліт" по виробництву зброї

Сьогодні вдень ЦАХАЛ повідомив, що вдарив по Хезболлі у відповідь на нещодавні обстріли півночі Ізраїлю.

Відомо, що ізраїльські винищувачі атакували великий об'єкт із виробництва зброї Хезболли в районі Набі-Чіт, що розташоване на околицях Баальбека, який вважається оплотом бойовиків.

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Раніше ЗМІ опублікували кадри атаки на Набі-Чіт.

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Нагадаємо, що Хезболла – це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, визнана терористичною організацією урядами низки країн, зокрема США та ЄС. Хезболла не визнає незалежності Ізраїлю і прагне його знищити.

Зауважимо, що за такими терористичним організаціями, як Хезболла, єменські хусити, ХАМАС дуже часто стоїть Іран.

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