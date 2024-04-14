Політолог з Ізраїлю, колишній дипломат у Москві Михайло Пелліверт сказав 24 Каналу, що це – безпрецедентна атака, тому що з 1979 року Ізраїль не був атакований з території саме Ірану. Це може вважатися офіційним оголошенням війни.

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Чи буде війна між Ізраїлем та Іраном

Тривалий час в Ізраїль вважали, що Іран не наважиться на такий удар. Проте його наслідки не такі значні, як могли бути.

Жодної шкоди ані воєнної, ані цивільній інфраструктурі Ізраїля не було завдано. Це насамперед атака з метою залякування цивільного населення – Іран грає у складну психологічну війну,

– пояснив політолог.

Проте зараз перед Ізраїлем постала складна дилема:

з одного боку, потрібно зберегти стримувальний фактор та, довести, що країні не можна безкарно "давати ляпаса";

з іншого боку, необхідно так вчинити в цій ситуації, щоб не воювати на декількох фронтах.

Ізраїль збив іранські ракети з точністю приблизно 97 – 99%, і це, на думку колишнього дипломата, неймовірний успіх. Водночас на цю ситуацію можна подивитись з двох боків.

Якщо ви оптиміст, то можна сказати, що в Ізраїля "чудове ППО", "хороші союзники" і навіть, що зараз ми спостерігаємо на Близькому Сході певний аналог близькосхідного НАТО, до якого увійшли Ізраїль та помірні сунітські арабські країни,

– підкреслив Михайло Пелліверт.

Зверніть увагу! Збивати іранські дрони Ізраїлю допомагали не тільки США, але й Саудівська Аравія, Йорданія, Марокко, на території яких розташовані радіолокаційні системи.

Проте з песимістичного погляду, Ізраїлю не вдасться уникнути прямого зіткнення з Іраном.

"Іран – це країна, з якої походить на Близькому Сході весь тероризм, спрямований проти Заходу, і, зокрема, Ізраїлю. Коли відбудеться війна, ми не знаємо, однак те, що вона буде, – абсолютно безсумнівно", – резюмував він.

Важливо! 1 квітня було завдано ракетного удару по штабу Корпусу варти Ісламської революції, який був розташований в консульству Ірану в Дамаску. Внаслідок атаки загинули іранські військові високопосадовці, зокрема, командир підрозділу "Аль-Кудс" КВІР генерал Мохаммад Реза Захеді и генерал Мохаммад Хаді Хаджи Рахімі. Після цього Іран звинуватив в атаці Ізраїль та пообіцяв жорстоко відповісти.

Що відомо про атаку Ірану території Ізраїля