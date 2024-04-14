Ситуація на Близькому Сході дуже напружена. У ніч на 14 квітня Іран здійснив масштабний удар по території Ізраїлю, використовуючи безпілотники та ракети.

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Іран атакував Ізраїль

У ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль. Речник ЦАХАЛу розповідав, що Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, завдавши незначної шкоди військовій базі.

Відомо, що внаслідок удару поранено 31 людину. Зазначається, що одна дівчинка серйозно поранена уламками.

Також удари Ірану спричинили "невеликі пошкодження інфраструктури" на військовій базі на півдні Ізраїлю. За словами речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі, Ізраїль використовував винищувачі для збиття крилатих ракет і безпілотників. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 200 повітряних цілей.

Також відомо, що під час атаки Ірану на Ізраїль сили США перехопили понад 70 односторонніх ударних безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.

В мережі очевидці оприлюднили відео нічної атаки Ірану на Ізраїль.

Потужна атака Ірану на Ізраїль: дивіться відео

Іран в ніч на 14 квітня атакував Ізраїль: дивіться відео

Ізраїль під атакою повітряних цілей Ірану: дивіться відео

Іран завдав потужного удару по Ізраїлю: дивіться відео

Кадри атаки Ірану на Ізраїль: дивіться відео

Іран атакував Ізраїль: дивіться відео

Ізраїль обдумує відповідь на атаку Ірану