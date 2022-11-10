Израиль ударил по колонне в Сирии: там могли быть иранские ракеты, – СМИ

Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии. Сообщают о погибших и уничтоженной партии с контрабандой оружия.

Это произошло недалеко от Абу-Камала. Колонну атаковали, когда та пересекла границу Ирака.

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Журналисты утверждают, что уничтожены несколько автомобилей, погибли по меньшей мере 10 человек.

В машинах перевозили иранское оружие

По информации издания, город Абу-Камала часто используют боевики, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Иракские официальные лица заявили, что колонна танкеров перевозила легальную партию топлива, которую Иран отправил в Ливан. Однако, как утверждают другие источники, некоторые машины транспортировали ракеты и боеприпасы.

Израильские военные ситуацию не комментируют.

Иран должен передать России ракеты

Украинская разведка отмечает, что Россия и Иран уже достигли договоренностей по поставке баллистических ракет. Тегеран планирует поставлять их самолетами во временно оккупированный Крым и через Каспийское море в Россию. Предполагается, что Россия сможет удвоить атаки по Украине после того, как Иран предоставит ей свои ракеты.

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может использовать иранские ракеты уже в ноябре.

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