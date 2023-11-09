ХАМАС потерял север Сектора Газа, а Израиль взял ключевую крепость боевиков после 10 часов боя

В секторе Газа идут бои. Израильская армия разделила регион на две части, над одной из которых ХАМАС больше не имеет влияния.

В Секторе Газа продолжается наземная операция Израиля. Его вооруженным силам удалось установить контроль над северной частью региона, заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

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Сектор Газы поделили надвое

Несколько дней назад Хагари сообщал, что ЦАХАЛ удалось полностью оцепить город Газа, а также разделить анклав на две части – южную и северную. Теперь он отмечает, что ХАМАС полностью утратил влияние над севером Сектора Газа.

Представитель армии Израиля также отметил, что все больше жителей региона перемещаются с севера на юг, где они могут получить доступ к медикаментам и пище. Недавно около 50 тысяч человек покинули район города Газа.

Отдельно Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ не намерен прекращать огонь. Впрочем, готов делать гуманитарные паузы для эвакуации мирных жителей.

ЦАХАЛ захватил ключевую крепость ХАМАС

После 10 часов боя ЦАХАЛ захватил опорный пункт террористов под названием "Форпост 17" в Западной Джабалии на севере Газы.

Во время боя израильские солдаты ликвидировали террористов, захватили много оружия и разоблачили месторасположение туннелей боевиков, в том числе одного – расположенного у детского сада.

ЦАХАЛ поделился кадрами после захвата крепости боевиков / Фото Армия Израиля

ХАМАС хранил беспилотники и оружие в здании рядом со школами

В здании в центре жилого района Ши Радван на севере Сектора Газы и вблизи школ солдаты ЦАХАЛ обнаружили место для производства и хранения беспилотников ХАМАС. В здании расположены также детские комнаты у хранилища, где прятали взрывчатку террористы.

Боевики пренебрегают безопасностью палестинцев / Фото ЦАХАЛ

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