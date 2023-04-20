Израиль установил в Киеве "умную" систему воздушных тревог: тестирование состоится в мае

Израиль установил в Киеве систему оповещения. Уже в следующем месяце ее опробуют.

В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытание системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах, разработанной специально для Украины.

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Уже летом она может полноценно заработать

Если испытания пройдут успешно, система может быть готова к применению уже этим летом.

"Таким образом, граждане Украины в районах ракетных обстрелов будут иметь больше времени, чтобы добраться до защищенной зоны, а граждане, которые находятся в других районах, смогут беспрепятственно продлевать свою жизнь", – сообщает издание.

Отмечают, что в последние месяцы сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта.

В случае успеха система заработает еще в нескольких городах Украины с населением более миллиона жителей.

Что этому предшествовало