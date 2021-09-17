Израиль установит систему "Железный купол" на свои корабли

На корабле ВМС Израиля начали устанавливать новое вооружение. Четыре корвета Саар 6 получат новые зенитные ракетные комплексы Barak MX и систему ПВО "Железный купол".

Корветы построили в Германии, однако оснастить их вооружением должны именно в Израиле. Эти корабли должны служить для охраны берега и объектов в исключительной экономической зоне.

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Корветы получили противокорабельную ракету Sea Breaker

Корветы получили также противокорабельную ракету Sea Breaker. У нее есть особенность – гигантская база данных гражданских и военных судов. Таким образом корабли противника могут обезвреживаться без команды оператора. Система "Железный купол" позволит корветам перехватывать ракеты.

Главное о корвете Саар 6:

имеет водоизмещение почти 1900 тонн при полной нагрузке;

длина – 90 метров;

имеет ангарное пространство и платформу, которая способна разместить вертолет.

"Железный купол" Израиль использует с 2011 года

Отметим, что "Железный купол" является системой противовоздушной обороны, которая направлена в основном на защиту территории юга и севера Израиля.

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Она может перехватывать ракеты и боеприпасы с расстояния от 4 до 70 километров, а также может поражать самолеты на высоте до 10 километров. Израиль использует "Железный купол" с 2011 года.