Об этом государственный секретарь США заявил в эфире телеканала CBS News. Интервью Блинкена также обнародовали в пресс-службе Госдепа США, передает 24 Канал.

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Пытался ли ХАМАС отвлечь Запада

Журналистка поинтересовалась, было ли нападение боевиков ХАМАС на Израиль попыткой отвлечь Запад от Украины и тем самым воспользоваться ситуацией, ведь большинство стран мира сфокусировано на полномасштабном вторжении российских оккупантов. Блинкен заявил, что такое утверждение, скорее всего, ошибочно, однако установление причин таких действий Сектора Газы еще впереди.

Нет, я этого не вижу. Я думаю, что нам придется увидеть, когда мы узнаем больше, какие были мотивы (у ХАМАС – 24 Канал). Но одно ясно: мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения. Но одно понятно точно: мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения.

– подчеркнул Блинкен.

Кроме того, по словам госсекретаря, США будут помогать Израилю расширить свои отношения с другими странами в регионе и за его пределами. Поэтому впереди очень тяжелая работа, которую пока, как утверждает Блинкен, очень тяжело делать и не факт, что удастся достичь поставленных целей.

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