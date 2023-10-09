Про це державний секретар США заявив в ефірі телеканалу CBS News. Інтерв'ю Блінкена також оприлюднили у пресслужбі Держдепу США, передає 24 Канал.
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Чи намагався ХАМАС відвернути увагу Заходу
Журналістка поцікавилася, чи був напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль спробою відвернути увагу Заходу від України й тим самим скористатися ситуацією, адже більшість країн світу сфокусована на повномасштабному вторгненні російських окупантів. Блінкен заявив, що таке твердження скоріш за все є хибним, проте встановлення причин таких дії Сектору Гази ще попереду.
Ні, я цього не бачу. Я думаю, що нам доведеться побачити, коли ми дізнаємося більше, які були мотиви (у ХАМАС – 24 Канал). Але одне ясно: ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Ізраїлю і Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини. Але одне зрозуміло точно: ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини,
– наголосив Блінкен.
Крім того, за словами держсекретаря, США допомагатимуть Ізраїлю розширити свої відносини з іншими країнами в регіоні та за його межами. Тому попереду дуже важка робота, яку поки що, як стверджує Блінкен, дуже важко робити й не факт, що вдасться досягти поставлених цілей.
Напад ХАМАС на Ізраїль: головне
- Близько о 06:20 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль ракетами. З Сектору Гази було запущено тисячі ракет по південній та центральній частинах країни. В ХАМАС заявили, що це стало початком операції "Повінь".
- У перші години бойовикам ХАМАС вдалося захопити деякі будівлі на півдні країни у місті Сдерот. Втім, ЦАХАЛ до вечора 7 жовтня уже зачистив територію від бойовиків.
- В Ізраїлі 7 жовтня оголосили воєнний стан і широкомасштабну мобілізацію резервістів ЦАХАЛ, запровадили надзвичайний стан. Також армія Ізраїлю заявила про початок контртерористичної операції під назвою "Залізні мечі".
- Після цього Ізраїль почав завдавати ударів по території Сектору Гази. У неділю, 8 жовтня, військово-політичний кабінет країни вперше за 50 років проголосував за введення пункту 40 "Алеф", що означає офіційне оголошення війни.
- За попередніми даними, в Ізраїлі унаслідок нападу ХАМАС загинуло понад 700 осіб, серед яких є українці. Також щонайменше 260 осіб загинуло на кордоні з Сектором Гази, де проводили музичний фестиваль за кілька хвилин до вторгнення. Тим часом ЦАХАЛ повідомляє, що ліквідував близько 400 бойовиків ХАМАС.