Про це державний секретар США заявив в ефірі телеканалу CBS News. Інтерв'ю Блінкена також оприлюднили у пресслужбі Держдепу США, передає 24 Канал.

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Чи намагався ХАМАС відвернути увагу Заходу

Журналістка поцікавилася, чи був напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль спробою відвернути увагу Заходу від України й тим самим скористатися ситуацією, адже більшість країн світу сфокусована на повномасштабному вторгненні російських окупантів. Блінкен заявив, що таке твердження скоріш за все є хибним, проте встановлення причин таких дії Сектору Гази ще попереду.

Ні, я цього не бачу. Я думаю, що нам доведеться побачити, коли ми дізнаємося більше, які були мотиви (у ХАМАС – 24 Канал). Але одне ясно: ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Ізраїлю і Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини. Але одне зрозуміло точно: ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини,

– наголосив Блінкен.

Крім того, за словами держсекретаря, США допомагатимуть Ізраїлю розширити свої відносини з іншими країнами в регіоні та за його межами. Тому попереду дуже важка робота, яку поки що, як стверджує Блінкен, дуже важко робити й не факт, що вдасться досягти поставлених цілей.

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