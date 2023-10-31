Такая информация прозвучала и это нужно проверить, поэтому сообщение не стоит отбрасывать. Об этом 24 Каналу рассказал экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, добавив, что видение Владимира Путина и кремлевской верхушки абсолютно оторвано от реальности, поэтому возможно все, что угодно.
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Россия поддержала врагов Израиля
Всем известно, что страна-агрессор поддержала ХАМАС и заняла антиизраильскую позицию. Недавно во время встречи с силовыми структурами Путин заявил, что в Украине российская армия якобы ведет борьбу за свободу человечества, в том числе и за свободу Палестины.
Понятно, что этот человек полностью оторван от реальности, в которой мы сегодня живем,
– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.
Израиль принимает очень серьезные меры, чтобы освободить всех пленных. В руках террористов ХАМАС – 240 заложников, среди них действительно есть люди с двойным гражданством – Израиля и России.
Бывший посол Израиля в России рассказал о ситуации с обменом заложников: смотрите видео
Может ли Россия стать "миротворцем" на Ближнем Востоке
Единственное, что сейчас могут россияне – это говорить, потому что всем давно стало понятно, кем на самом деле является страна и ее президент.
Очевидно, что она не друг Израиля, ведь поддержала наших врагов. Следовательно, никаких особых сделок быть не может. Больше того, кто сегодня готов доверять России или Путину?
– добавил экс-посол.
Сейчас первоочередная задача Израиля – освобождение пленных. Недавно страна провела локальную спецоперацию и освободила женщину-военнослужащего. Ее спасение стало большой неожиданностью для ХАМАС. Следовательно, Израиль надеется, что сможет освободить всех своих граждан.
Мы обязаны освободить израильских заложников. Думаю, Украина нас понимает, потому что тоже постоянно ведет переговоры и пытается освободить своих людей из российского плена,
– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.
Нападение ХАМАС на Израиль: актуальные новости
- Боевики ХАМАС заявили, что Израиль нанес удар по лагерю для беженцев на севере Газа. Палестинцы заявляют о по меньшей мере 50 погибших, Израиль пока не прокомментировал ситуацию. Известно, что этот лагерь является самым большим в Секторе Газа. В июле 2023 года там проживало более 110 тысяч палестинских беженцев.
- Удар по Израилю баллистическими и крылатыми ракетами 31 октября нанес Йемен. Свою позицию страна объяснила защитой палестинцев. Спикер армии Йемена назвал Израиль "вражеской группировкой", которая якобы дестабилизирует регион.
- Войска ЦАХАЛ начали бои с террористами ХАМАС в большой сети подземных тоннелей. За сутки 30 октября объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 300 враждебным целям.