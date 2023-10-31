Следует отметить, что после подобного удара по больнице в Газе 17 октября ЦАХАЛ опубликовал доказательства того, что инцидент стал следствием неудачно запущенной ракеты "Исламского джихада". Там добавили, что не проводили в тот день атаки.

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Что произошло в Джабалии

ХАМАС 31 октября сообщил об ударе по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы – палестинцы заявляют о по меньшей мере 50 погибших и множество раненых. Боевики обвинили в атаке израильскую армию, та же, в свою очередь, пока никак не комментировала ситуацию.

На территории Джабалии видны разрушения и кратеры / BBC

Известно, что это самый большой из восьми таких лагерей на территории Сектора Газы. По состоянию на июль 2023 г. ООН зарегистрировала там более 116 тысяч палестинских беженцев. Это небольшая, но густонаселенная территория, которая занимает всего 1,4 квадратного километра и в большинстве состоит из жилых домов. На территории лагеря также есть 26 школ, пункт распределения пищи, два центра здоровья, библиотека и семь колодцев.

Из-под завалов в Джабалии пытаются вытащить людей / APF

Вместе с другим лагерем – Шани, Джабалия входит в зону, население из которой израильская армия призвала эвакуироваться.

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