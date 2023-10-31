Така інформація прозвучала й це треба перевірити, тому наразі повідомлення не варто відкидати. Про це 24 Каналу розповів експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, додавши, що бачення Владіміра Путіна та кремлівської верхівки абсолютно відірване від реальності, тому можливо все, що завгодно.

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Росія підтримала ворогів Ізраїлю

Усім відомо, що країна-агресорка підтримала ХАМАС та зайняла антиізраїльську позицію. Нещодавно під час зустрічі з силовими структурами Путін заявив, що в Україні російська армія нібито веде боротьбу за свободу людства, зокрема й за свободу Палестини.

Зрозуміло, що ця людина повністю відірвана від реальності, в якій ми сьогодні живемо,

– наголосив Аркадій Міл-Ман.

Ізраїль вживає дуже серйозних заходів, щоб звільнити всіх полонених. У руках терористів ХАМАС – 240 заручників, серед них справді є люди з подвійним громадянством – Ізраїлю та Росії.

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Єдине, що зараз можуть росіяни – це говорити, бо всім давно стало зрозуміло, ким насправді є країна та її президент.

Очевидно, що вона не є другом Ізраїлю, адже підтримала наших ворогів. Відтак ніяких особливих угод бути не може. Щобільше, хто сьогодні готовий довіряти Росії чи Путіну?

– додав експосол.

Наразі першочергове завдання Ізраїлю – звільнення полонених. Нещодавно країна провела локальну спецоперацію та звільнила жінку-військовослужбовця. Її порятунок став великою несподіванкою для ХАМАС. Відтак Ізраїль сподівається, що зможе звільнити усіх своїх громадян.

Ми зобов'язані звільнити ізраїльських заручників. Думаю, Україна нас розуміє, бо теж постійно веде переговори й намагається звільнити своїх людей з російського полону,

– підкреслив Аркадій Міл-Ман.

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