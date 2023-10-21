Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль ввел полную блокаду Сектора Газа. По его словам, Армия обороны Израиля недавно одобрила планы по расширению боевых действий.
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Когда начнется операция ЦАХАЛ
Сообщается, что Израиль развернул десятки тысяч солдат на границе с Газой. Дата операции пока неизвестна. В ЦАХАЛ говорят, что большое наступление начнется "вскоре".
Хагари заявил, что Израиль готов перейти к наземной операции в то время, которое он изберет. По его словам, операция будет продолжаться до полного достижения еврейским государством своих целей.
Бойцы ЦАХАЛ также готовы к любому сценарию, войска на севере страны отвечают огневым поражением на атаки Хезболлы,
– сказал он.
Представитель ЦАХАЛ заявил, что во время нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС похитили граждан 42 стран. Он не стал исключать освобождение этих заложников военным путем.
Последние новости о войне на Ближнем Востоке
- Недавно ЦАХАЛ нанес удары по подземным тоннелям и командным центрам ХАМАС в Секторе Газа. Армия обороны Израиля также ликвидировала Махмуда Сабиха, который был старшим инженером палестинских боевиков и возглавлял подразделение по разработке оружия, в частности БПЛА.
- Ранее западные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что США и Израиль проводят официальные переговоры по дальнейшей судьбе Сектора Газа. После зачистки территории от ХАМАС в анклаве могут создать временное правительство при поддержке ООН и при участии правительств арабских стран.
- Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно ездил с рабочим визитом в Израиль. После возвращения из еврейской страны он анонсировал массовую депортацию в Германии.