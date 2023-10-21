Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що Ізраїль запровадив повну блокаду Сектора Гази. За його словами, Армія оборони Ізраїлю нещодавно схвалила плани розширення бойових дій.

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Коли почнеться операція ЦАХАЛ

Повідомляється, що Ізраїль розгорнув десятки тисяч солдатів на кордоні з Газою. Дата операції наразі невідома. В ЦАХАЛ кажуть, що великий наступ почнеться "незабаром".

Хагарі заявив, що Ізраїль готовий перейти до наземної операції в той час, який він обере. За його словами, операція продовжуватиметься до повного досягнення єврейською державою своїх цілей.

Бійці ЦАХАЛ також готові до будь-якого сценарію, війська на півночі країни відповідають вогневою поразкою на атаки Хезболли,

– сказав він.

Речник ЦАХАЛ заявив, що під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАС викрали громадян 42 країн. Він не став виключати звільнення цих заручників військовим шляхом.

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