Нагадаємо, що Ізраїль готує наземну операцію у Секторі Гази. Повідомлялось, що США нібито просять Ізраїль відкласти операцію задля перемовин щодо заручників.

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Байден не закликав Ізраїль відкласти операцію у Секторі Гази

Раніше повідомляли, що коли Байден підіймався сходами на борт літака, то один із журналістів вигукнув запитання. На це президент США сказав "Так" і зайшов у літак.

Після цього ЗМІ почали писати, що Байден буцімто підтвердив, що США закликають Ізраїль відкласти наземну операцію у Секторі Гази, щоб ХАМАС звільнив заручників.

Представник Білого дому Бен Лаболт заявив, що Байден просто не почув питання журналіста. Так, репортер запитав, чи повинен Ізраїль відкласти потенційне наземне вторгнення в Сектор Гази.

Президент був далеко. Він не почув питання повністю. Питання звучало так: "Чи хотіли б ви, щоб було звільнено більше заручників?" Більше він нічого не коментував,

– сказав Лаболт.

США заявили про відкриття КПП "Рафах" між Газою і Єгиптом

Нагадаємо, що у посольстві США в Ізраїлі заявили про відкриття прикордонного пункту "Рафах" між Газою та Єгиптом о 10:00 за місцевим часом 21 жовтня. Вже з'явилось відео, на якому видно, що у Сектор Гази почали прибувати перші вантажівки з гуманітарною допомогою.

За попередньою інформацією, прикордонний перехід буде відкритий до 16:00.