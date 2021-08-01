Израиль заявил, что Иран атаковал его танкер и убил двух человек

Атака на нефтяной танкер, владельцем которого является бизнесмен из Израиля, произошла еще ночью 30 июля. Совершили ее якобы с помощью дронов-камикадзе.

Сутками позже СМИ получили подтверждение о гибели двух членов экипажа. Речь о гражданах Великобритании и Румынии.

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Атака на танкер – свидетельство того, что отношения Израиля и Ирана стремительно ухудшаются

В нападении на танкер Mercer Street, которое произошло в ночь 30 июля, правительство Израиля обвинило Иран – "экспортера терроризма".

Оператор судна, британская компания, сообщила о гибели 2 человек на борту.

Представители флота США, корабли которого находились рядом, говорят, что атаковали танкер дроны-камикадзе.

К слову, именно американцы взяли танкер под охрану после нападения и отправили его в неназванное безопасное место.

Как реагируют на ситуацию Иран и Израиль

дело в том, что судном управляет британская компания, принадлежит оно израильскому бизнесмену, нападение произошло в водах Омана, а двое погибших – граждане Великобритании и Румынии.Вовлеченность многих стран может спровоцировать масштабный международный скандал.

Между тем в Иране не слишком-то и отрицают свою причастность: в местных государственных СМИ (например, на канале Al-Alam) смело говорят, что атака на танкер стала "ответом на недавнюю израильскую атаку" на аэропорт в Сирии.

А в правительстве Израиля прямо заявляют, что "Иран распространяет в мире насилие и разрушения", а еще и угрожает международной торговле.

Иран – это не просто проблема Израиля. Это экспортер терроризма, разрушений и нестабильности, которые приносят нам всем боль!

– цитирует главу МИД страны Яира Лапида South China Morning Post.

Известно, что это по меньшей мере пятая атака за 2021 год на израильское судно, и в Израиле собираются на это ответить.

Предыдущая атака была 3 июля На израильское судно в Индийском океане совершили нападение