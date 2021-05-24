Количество больных коронавирусом в стране уменьшается, даже несмотря на ослабление карантина и работу образовательных учреждений. Однако некоторые ограничения в Израиле не будут отменять.
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Какие ограничения будут действовать
По данным Минздрава Израиля, обязательным требованием в стране будет оставаться ношение защитных масок в закрытых помещениях. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока власти отдельно не объявят о его отмене.
Кроме того, в Израиле будут действовать ограничения на въезд и выезд из страны. В Минздраве не исключают, что впоследствии их могут усилить.
Глава Минздрава страны Йоэль Эдельштейн призвал граждан не ездить в страны с высокой заболеваемостью COVID-19 и обращать внимание на предупреждения Министерства здравоохранения относительно поездок.
Даже в странах, в которые можно летать, важно сохранять социальную дистанцию,
– подчеркнул министр.
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COVID-19 в Израиле: кратко
- С начала пандемии коронавируса в Израиле обнаружили 839 319 случаев заболевания.
- Выздоровели уже 832 405 человек. К сожалению, умерли от коронавируса 6 404 человека.
- С начала кампании вакцинации в стране, которая стартовала 19 декабря 2020 года, прививки получили 5 439 855 человек. Этот показатель составляет 58,3% от всего населения страны.
- Еще в марте израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране почти побороли пандемию COVID-19.