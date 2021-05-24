Количество больных коронавирусом в стране уменьшается, даже несмотря на ослабление карантина и работу образовательных учреждений. Однако некоторые ограничения в Израиле не будут отменять.

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Какие ограничения будут действовать

По данным Минздрава Израиля, обязательным требованием в стране будет оставаться ношение защитных масок в закрытых помещениях. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока власти отдельно не объявят о его отмене.

Кроме того, в Израиле будут действовать ограничения на въезд и выезд из страны. В Минздраве не исключают, что впоследствии их могут усилить.

Обратите внимание! Из-за пандемии COVID-19 Израиль запретил въезд иностранцам из ряда стран. Среди них есть и Украина. Соответствующие ограничения действуют там с 4 мая.

Глава Минздрава страны Йоэль Эдельштейн призвал граждан не ездить в страны с высокой заболеваемостью COVID-19 и обращать внимание на предупреждения Министерства здравоохранения относительно поездок.

Даже в странах, в которые можно летать, важно сохранять социальную дистанцию,

– подчеркнул министр.

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