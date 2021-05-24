Кількість хворих на коронавірус в країні зменшується, навіть попри послаблення карантину та роботу освітніх закладів. Однак деякі обмеження в Ізраїлі не скасовуватимуть.
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Які обмеження будуть чинними
За даними МОЗ Ізраїлю, обов'язковою вимогою в країні залишатиметься носіння захисних масок в закритих приміщеннях. Це обмеження діятиме до того часу, поки влада окремо не оголосить про його скасування.
Крім того, в Ізраїлі діятимуть обмеження на в'їзд і виїзд з країни. У МОЗ не виключають, що згодом їх можуть посилити.
Глава МОЗ країни Йоель Едельштейн закликав громадян не їздити в країни з високою захворюваністю на COVID-19 та зважати на попередження Міністерства охорони здоров'я щодо поїздок.
Навіть в країнах, у які можна літати, важливо зберігати соціальну дистанцію,
– наголосив міністр.
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COVID-19 в Ізраїлі: коротко
- Від початку пандемії коронавірусу в Ізраїлі виявили 839 319 випадків захворювання.
- Одужали вже 832 405 осіб. На жаль, померли від коронавірусу 6 404 людини.
- З початку кампанії вакцинації в країні, яка стартувала 19 грудня 2020 року, щеплення отримали 5 439 855 осіб. Цей показник становить 58,3% від усього населення країни.
- Ще в березні ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що в країні майже побороли панедмію COVID-19.