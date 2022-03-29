В Израиле совершили теракт: по меньшей мере 5 погибших

В Израиле совершили третий за неделю теракт. В результате погибли 5 человек. Полиции удалось ликвидировать стрелка. Трагический инцидент произошел около 20.00 29 марта в городе Бней-Брак.

По данным Израильского агентства безопасности Shin Bet, террористом оказался 27-летний житель села Ябад на Западном берегу Иордана, который ранее сидел в израильской тюрьме.

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Офицеры полиции обыскивали территорию возле места трагедии, других стрелков не обнаружили. Однако мэр Бней-Брак Авраам Рубинштейн призвал людей оставаться дома.

Что известно о теракте в Израиле

По данным полиции Израиля, террорист сначала открыл огонь на улице Герцля на углу Жаботинского в Бней-Браке, где убил первого мужчину, сидевшего в его автомобиле.

Впоследствии террорист открыл огонь в магазине, убив еще двоих человек. Затем он застрелил прохожего на этой улице, а после двинулся в соседний город Рамат-Ган на юг.

Именно там террорист снова открыл огонь и тяжело ранил пятого человека. Им оказался офицер полиции. К сожалению, спасти его не удалось.

Реакция власти на ряд терактов

Сразу после пятого выстрела силам безопасности удалось ликвидировать террориста.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет срочно проведет консультацию по безопасности с участием министра обороны, министра внутренней безопасности, начальника штаба, начальника Шин Бет, главы полиции Израиля и других должностных лиц.

В своем твиттере Беннетт заявил, что Израиль "столкнулся с волной убийственного арабского терроризма".

Я молюсь о благополучии раненых. Мы будем бороться с террором настойчивостью, упрямством и железным кулаком,

– написал премьер.

Напомним, что это уже третий теракт за неделю в Израиле. В результате теракта, который совершили 27 марта, 2 человека погибли, еще 8 пострадали.