Отправили в изолятор и угрожают депортировать: в Израиле задержали 10-летнего украинца

Вопиющий случай произошел в Израиле. Известно, что в изолятор отправили 10-летнего Евгения из Украины и его дядю-опекуна. Чтобы разобраться с ситуацией, вмешался посол Евгений Корнийчук.

Итак, стало известно, что в аэропорту Бен-Гурион задержали двух человек. Речь идет о 10-летнем украинце Евгение и его дяде-опекуне. Последний был женат на гражданке государства.

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Ребенка угрожают депортировать

По имеющейся информации, Евгений вместе с Александром прибыли в аэропорт. После этого власти страны не разрешила им въезд. Но этим не ограничились, отправив их в изолятор. Кроме того, мальчика угрожают депортировать в Украину.

Этот возмутительный инцидент приобрел большую огласку. Потому Министерство внутренних дел Израиля взялось за пересмотр дела.

Известно, что Александр – демобилизованный военнослужащий. Он занялся переездом в Израиль к жене и взял племянника-сироту. Впрочем, Израиль встретил сироту циничным решением о депортации,

– говорится в сообщении.

Супруги намерены отстаивать свои права в суде. Для этого они готовы внести залог в размере 40 тысяч шекелей, что составляет более 10 тысяч долларов США.



Из Израиля угрожают депортировать 10-летнего Евгения / Фото ynet

"Адвокаты Асаф Вайцен и Ноам Гринцайг подали апелляцию в апелляционный суд Тель-Авива. По их словам, решение о депортации выходит за пределы разумного. Судья Йосеф Брада выдал ордер об отмене решения о депортации, но приказал оставить мужчину с ребенком в изоляторе аэропорта", – говорится в сообщении.

В дело, возмутившее общественность, уже вмешался украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук. Евгению и Александру разрешили выйти из изолятора под залог. Также они получили возможность въехать в Израиль, чтобы упорядочить свой статус.

Накануне мы рассказывали о шести украинцах. Они застряли в нейтральной полосе между границами России и Грузии. Известно, что пятеро из них – бывшие заключённые. Их принудительно вывезли в страну-агрессора. Шестой мужчина въехал в Россию. После этого его отправили в фильтрационный лагерь. Как только его освободили, он пытался покинуть страну и уехать в Грузию. Но ему не удалось.