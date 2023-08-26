Отже, стало відомо, що в аеропорту Бен-Гуріон затримали двох осіб. Йдеться про 10-річного українця Євгена та його дядька-опікуна. Останній був одружений з громадянкою держави.

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Дитину погрожують депортувати

За наявною інформацією, Євген разом з Олександром прибули до аеропорту. Після цього влада країни не дозволила їм в'їзд. Але цим не обмежилися, відправивши їх до ізолятора. Крім того, хлопчика погрожують депортувати до України.

Цей обурливий інцидент набув неабиякого розголосу. Тому Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю взялося за перегляд справи.

Відомо, що Олександр – демобілізований військовослужбовець. Він зайнявся переїздом в Ізраїль до своєї дружини та взяв племінника-сироту. Втім, Ізраїль зустрів сироту цинічним рішенням про депортацію,

– йдеться у повідомленні.

Подружжя має наміри відстоювати свої права у суді. Для цього воно готове внести заставу у розмірі 40 тисяч шекелів, що понад 10 тисяч доларів США.



З Ізраїлю погрожують депортувати 10-річного Євгена / Фото ynet

"Адвокати Асаф Вайцен і Ноам Гринцайг подали апеляцію до апеляційного суду Тель-Авіва. За їхніми словами, рішення про депортацію виходить за межі розумного. Суддя Йосеф Брада видав ордер про відміну рішення про депортацію, але наказав залишити чоловіка з дитиною в ізоляторі аеропорту", – йдеться у повідомленні.

У справу, яка обурила громадськість, вже втрутився український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук. Євгенові та Олександрові дозволили вийти з ізолятора під заставу. Також вони отримали можливість в'їхати до Ізраїлю, щоб упорядкувати свій статус.

Напередодні ми розповідали про шістьох українців. Вони застрягли у нейтральній смузі поміж кордонами Росії та Грузії. Відомо, що п'ятеро з них – колишні в'язні. Їх примусово вивезли до країни-агресорки. Шостий чоловік в'їхав до Росії. Після цього його відправили до фільтраційного табору. Щойно його звільнили, він намагався покинути країну та виїхати до Грузії. Але йому не вдалося.