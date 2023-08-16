Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він пояснив основні причини цих проблем.

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Медичне страхування

Днями стало відомо про проблеми отримання медичного страхування українськими біженцями в Ізраїлі. За словами журналіста, закінчився його термін. Ба більше – видавалося воно не усім, а особам старше 60 років.

"На медичне страхування закінчився бюджет. Тому ситуація поки незрозуміла. Міністр закордонних справ пообіцяв, що це технічний збій і він буде усунений. Утім, ізраїльські лікарні заявили, що все залишається як було – грошей з українців не вимагатимуть", – пояснив він.

Цві Зільбер про проблеми українських біженців в Ізраїлі: дивитись відео

Погіршення соціальних умов

Крім медичного страхування відомо проблеми погіршення соціальних умов, які Ізраїль надавав українським біженцям. Мовиться про певну суму на оренду житла та талони на харчування.

Останній час ці гроші скоротилися. Якщо раніше більше 10 тисяч людей отримували ці талони, то зараз біля 200. Я думаю, основна причина – люди самі не приходять, бо вже стали на ноги і можуть себе забезпечити,

– припустив Зільбер.

Перевірка на кордоні

Ізраїльське міністерство внутрішніх справ досить прискіпливо ставиться до тих, хто приїздить до країни з українським паспортом. Таке почалося ще в минулому році.

"Були заходи безпеки не допускати сюди українців. Потім суд це скасував. Була електронна віза для біженців, яку мали заповнювати на кордоні. Але суд це теж скасував. Бо є прямим порушенням безвізового режиму", – розповів журналіст.

Такі дії, зокрема, ізраїльське міністерство внутрішніх справ прикриває бажанням "захистити країну від нелегалів", припустив Цві Зільбер. Але подібні заходи є нелогічними.

"Якщо до Ізраїлю приїздить українець, хоче отримати політичний притулок як біженець з війни, його вже не можуть депортувати, йому оформлюють відповідні документи і потім дають роботу. Тобто фактично зараз вони розвертають і депортують з країни туристів або людей, які просто приїхали навідати родичів", – поділився деталями він.

Ситуація з медичним страхуванням українців в Ізраїлі: що відомо