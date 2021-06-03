Президенту уже сообщили: в Израиле завершили формирование коалиции без партии Нетаньяху

В Израиле сформировали новую коалицию без партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху. Процесс завершили лидер израильской партии "Ямина" Нафтали Беннетт и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Коалиционное соглашение подписали за 2 часа до крайнего срока, когда необходимо было сформировать коалицию. Свою подпись на документе поставил лидер партии "РААМ" Мансур Аббас.

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По данным СМИ, процесс затянулся из-за нового требования Беннетта. Его политик выдвинул после встречи с Нетаньяху. Однако, в конце концов сторонам удалось достичь согласия.

Лапид уже сообщил о формировании новой коалиции президенту Израиля Реувена Ривлина.



Все необходимые подписи для формирования коалиции удалось собрать / The Jerusalem Post

Кто войдет в будущее правительство

Бени Ганц – министр обороны;

Авигдор Либерман – министр финансов;

Аэлет Шакед – министр внутренних дел;

Гидеон Саар – министр юстиции;

Ифат Шаша-Битон – министр образования;

Мирав Михаэли – министр транспорта;

Омер Бар-Лев – министр внутренней безопасности;

Ницан Горовиц – министр здравоохранения;

Тамар Зандберг – министр экологии;

Иссави Фридж – министр регионального сотрудничества;

Пнина Тамано-Шата – Министр Алии и интеграции;

Хили Троппер – министр культуры и спорта;

Мансур Аббас – глава комиссии внутренних дел в Кнессете.

Должность премьер-министра Израиля в течение 2 первых лет будет занимать Нафтали Беннетт, в течение 2 последующих лет – Яир Лапид.