В Израиле жалуются, что хасиды возвращаются из Умани с фальшивыми тестами на COVID-19

Сотни паломников-хасидов вернулись в Израиль с празднования в Умани Рош га-Шана. У части из них обнаружили поддельные тесты на коронавирус.

Израильские издания массово пишут о липовых тестах хасидов на COVID-19, с которыми те возвращаются из Украины.

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Хасиды возвращаются из Умани с поддельными тестами

В частности, 13 студентов иешивы полиция Израиля задержала по возвращению из Умани с фальшивыми справками об отрицательном тесте на коронавирус.

Из аэропорта их на машинах скорой помощи доставили к месту жительства, а не в карантинные отели. В полиции отметили, что после того, как студенты поправятся, по ним начнут расследование по подозрению в распространении болезни.

Правоохранители считают, что на рейсах из Украины могут быть десятки людей с липовыми справками об отсутствии COVID-19.

В то же время издание Walla News пишет, что управление по регистрации населения получило информацию о десятках израильтян, заразившихся коронавирусом во время пребывания в Умани. Для того, чтобы прилететь домой, они показали поддельные справки.

Кроме того, 7kanal сообщает, что хасиды за фейковый результат теста и своевременный вылет из Украины платили по 20 долларов.

Хасиды в Умани и коронавирус: коротко