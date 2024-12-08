Израиль развернул бронетехнику и войска у границ Сирии на фоне наступления повстанцев

В воскресенье, 8 декабря, израильская армия (ЦАХАЛ) развернула силы у границы с Сирией. Это произошло на фоне падения режима Башара Асада и взятия повстанцами столицы страны Дамаска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. В то же время израильские военные отметили, что не вмешиваются во внутренние события в Сирии.

Читайте также Режиму Асада конец, повстанцы контролируют Дамаск и Хомс: все, что известно о войне в Сирии

Что происходит на границе с Сирией

Ранее израильские военные уже заявляли, что готовятся противостоять угрозам со стороны сирийских повстанцев.

В связи с событиями в Сирии и в соответствии с оценкой ситуации и возможности проникновения вооруженного персонала в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких необходимых для обороны точках, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля,

– сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По словам ЦАХАЛ, армия будет действовать столько, сколько будет необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население.

Напомним, 8 декабря сирийские повстанцы взяли под контроль столицу страны Дамаск и ключевые города. Известно, что сирийская армия капитулировала, а Генштаб призвал военных сложить оружие. Глава правительства страны заявил о готовности передать власть мирным путем.