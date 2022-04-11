Израильский бизнес не будет сотрудничать с Россией в обход санкций, – посол

Законодательство Израиля не предусматривает механизмы введения санкций против других стран. Но бизнес обещает не обходить санкции, введенные Западными странами против России.

Отношение Израиля к антироссийским санкциям

Об этом в интервью заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский. По его словам, такую позицию по санкциям высказал министр иностранных дел Израиля.

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Яир Лапид отметил, что Израиль не будет действовать в обход западных санкций в отношении России. В рамках этой позиции действуют и официальные структуры, и бизнес, потому что если он будет действовать в обход западных, в первую очередь американских санкций, ему придется заплатить высокую цену,

– сказал Бродский.

Он добавил, что в Израиле нет практики введения санкций против других стран.

"В законодательстве нет возможности применять какие-либо санкции против другой страны, и в истории Израиля такого не было. Еще раз хочу подчеркнуть, что Израиль не будет нарушать или каким-либо образом не будет действовать в обход тех санкций, которые были приняты", – сказал посол.

Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Россия не сможет использовать страну для обхода санкций. Он заверил, что координирует этот вопрос с чиновниками.

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